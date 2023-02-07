Підозрюваних у корупції посадовців Міноборони відправили під варту

17:55 07 лютого Київ, Україна

Колишнього заступника міністра оборони та керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства, яких звинувачують у корупції, відправили під варту із заставами у 400 та 40 мільйонів гривень відповідно.



Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін.



Повідомляючи про запобіжні заходи посадовцям, Костін порівняв корупцію серед українських управлінців зі сміттям та пилом у будинку.

“Україна – це наш дім. Якщо ми хочемо утримувати його у чистоті, нам потрібно регулярно робити прибирання”, – продовжив він аналогію.

Що стосується підозрюваного керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, то спочатку його відправили під варту із заставою, сума якої не задовольнила прокурорів.

"Сигнал для всіх чиновників один: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом і з нього не згорне”, – додав Костін.

Вручення підозр посадовцям Міноборони відбувалося після того, як про корупцію розповів журналіст "Дзеркала тижня" Юрій Ніколов. Правоохоронці стверджують, що розслідували можливі зловживання ще до оприлюднення інформації у ЗМІ.



Незабаром після цього у відставку подав заступник голови відомства В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. У міністерстві, підтримавши звільнення Шаповалова, водночас говорили, що "озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні".

"Заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі за будь-які кабінети чи крісла", - радили у відомстві сприймати відставку чиновника, ймовірно причетного до завдання збитків. мільярд гривень.

Після публікації тексту журналіста Ніколова Міноборони звернулося і до СБУ, щоб там розслідували "поширення свідомо неправдивих відомостей, що шкодять інтересам оборони в особливий період".