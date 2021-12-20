Підозрюваної у вбивстві Шеремета дозволено спілкування з колегами

23:50 16 липень Київ, Україна

У Печерському районному суді Києва було винесено позитивне рішення за клопотанням про зміну умов перебування на волі однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

За словами Дениса Ломанова, адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета медсестри Яни Дугаров, суд виключив зі списку тих, з ким можна спілкуватися його клієнтці, товаришів по службі і викладачів вузу.

Про це стало відомо з повідомлення в Facebook, розміщеного на сторінці адвоката Дениса Ломанова.

" Очередная маленькая победа. Печерський районний суд Києва продовжив покладені на неї обов'язки, проте виключив з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу, і викладачів навчального закладу ", - написав він.

Адвокат розповів, що буде на наступному судовому засіданні.

"Спроба боку звинувачення зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами виробництва за 10 днів", - пояснив Ломанов.

13 липня з Дугаров повинні були за рішенням суду зняти електронний браслет.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву машини, що належала співзасновник видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Пізніше в той же день Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: це Дугаров, військовослужбовець Сил спецоперацій Збройних сил України, музикант Андрій Антоненко (арештований) і дитячий хірург Юлія Кузьменко (поміщена під варту).

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Останнього називали організатором злочинної групи. Дугаров нібито займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті транспортування змовників.