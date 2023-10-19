Підозра військовослужбовцям на Буковині: ремонт будинку комбата замість служби

На Буковині повідомили про підозру трьох військовослужбовців, які ремонтували будинок комбата замість служби у зоні бойових дій.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Підозра була вручена командиру однієї з бригад територіальної оборони та двом його підлеглим. Командиру інкримінують перевищення службових обов'язків, сержанта та солдата ж звинувачують в ухиленні від військової служби в умовах військового стану.
За даними слідства, підполковник запропонував двом військовослужбовцям не вирушати в гарячі точки бойових дій, а натомість зайнятися ремонтом будинку, що належить його близькій родичці. Вони погодилися на цю угоду і за фактом протягом чотирьох місяців фіктивно вважалися присутніми на місці бойових дій на сході країни. Вони отримували незаконні грошові виплати та компенсації щомісяця, тоді як перебували у Вижницькому районі на Буковині з червня до жовтня 2023 року. Прокуратура розглядає питання про обрання запобіжного заходу для обвинувачених.
Командиру загрожує до 12 років ув'язнення, солдатам у свою чергу - до 10 років.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Підозра була вручена командиру однієї з бригад територіальної оборони та двом його підлеглим. Командиру інкримінують перевищення службових обов'язків, сержанта та солдата ж звинувачують в ухиленні від військової служби в умовах військового стану.
За даними слідства, підполковник запропонував двом військовослужбовцям не вирушати в гарячі точки бойових дій, а натомість зайнятися ремонтом будинку, що належить його близькій родичці. Вони погодилися на цю угоду і за фактом протягом чотирьох місяців фіктивно вважалися присутніми на місці бойових дій на сході країни. Вони отримували незаконні грошові виплати та компенсації щомісяця, тоді як перебували у Вижницькому районі на Буковині з червня до жовтня 2023 року. Прокуратура розглядає питання про обрання запобіжного заходу для обвинувачених.
Командиру загрожує до 12 років ув'язнення, солдатам у свою чергу - до 10 років.
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