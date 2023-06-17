Підозра від СБУ: мешканці Одеси створювали фальшиві матеріали на замовлення росії

Служба безпеки України (СБУ) висунула підозру двом жителям Одеси, які на замовлення російського телебачення створювали фальшиві матеріали про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.
Про це повідомляє офіційна пресслужба СБУ.
За даними СБУ, один із підозрюваних є колишнім оператором Одеського державного телебачення, який після початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським каналом Рен-ТВ. На замовлення пропагандистів цей зловмисник погодився зняти провокаційне відео про хід мобілізації в Україні.
За хабар у розмірі 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого для ролі "військкома" у місцевому центрі комплектування. Разом вони записали відео, в якому "військком" розповідав про вимушене полювання на чоловіків призовного віку, щоб уникнути власної мобілізації.
Створений фейк одеситами було показано на російському каналі Рен-ТВ, після чого його поширили більш як 20 пропагандистських інформаційних ресурсів.
СБУ провела експертизу цього відео, яка підтвердила злочинні дії обвинувачених. В цей час також перевіряється можлива участь оператора у створенні інших сюжетів на замовлення, пов'язаних з подіями в Києво-Печерській лаврі.
Розслідування встановило, що після звільнення з державного телебачення оператор працював у одеській філії "Незалежного бюро журналістських розслідувань".
Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні військові злочини у своїх соціальних мережах.
Саме така поведінка привернула увагу кремлівських пропагандистів, і вони встановили з ним контакт, як зазначено у повідомленні СБУ.
Оператору та його співучаснику було озвучено підозру у колабораціоністській діяльності, за що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та конфіскація майна.
Про це повідомляє офіційна пресслужба СБУ.
За даними СБУ, один із підозрюваних є колишнім оператором Одеського державного телебачення, який після початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським каналом Рен-ТВ. На замовлення пропагандистів цей зловмисник погодився зняти провокаційне відео про хід мобілізації в Україні.
За хабар у розмірі 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого для ролі "військкома" у місцевому центрі комплектування. Разом вони записали відео, в якому "військком" розповідав про вимушене полювання на чоловіків призовного віку, щоб уникнути власної мобілізації.
Створений фейк одеситами було показано на російському каналі Рен-ТВ, після чого його поширили більш як 20 пропагандистських інформаційних ресурсів.
СБУ провела експертизу цього відео, яка підтвердила злочинні дії обвинувачених. В цей час також перевіряється можлива участь оператора у створенні інших сюжетів на замовлення, пов'язаних з подіями в Києво-Печерській лаврі.
Розслідування встановило, що після звільнення з державного телебачення оператор працював у одеській філії "Незалежного бюро журналістських розслідувань".
Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні військові злочини у своїх соціальних мережах.
Саме така поведінка привернула увагу кремлівських пропагандистів, і вони встановили з ним контакт, як зазначено у повідомленні СБУ.
Оператору та його співучаснику було озвучено підозру у колабораціоністській діяльності, за що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та конфіскація майна.
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