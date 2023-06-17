Підозра від СБУ: мешканці Одеси створювали фальшиві матеріали на замовлення росії

16:14 16 червня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) висунула підозру двом жителям Одеси, які на замовлення російського телебачення створювали фальшиві матеріали про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє офіційна пресслужба СБУ.

За даними СБУ, один із підозрюваних є колишнім оператором Одеського державного телебачення, який після початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським каналом Рен-ТВ. На замовлення пропагандистів цей зловмисник погодився зняти провокаційне відео про хід мобілізації в Україні.

За хабар у розмірі 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого для ролі "військкома" у місцевому центрі комплектування. Разом вони записали відео, в якому "військком" розповідав про вимушене полювання на чоловіків призовного віку, щоб уникнути власної мобілізації.

Створений фейк одеситами було показано на російському каналі Рен-ТВ, після чого його поширили більш як 20 пропагандистських інформаційних ресурсів.

СБУ провела експертизу цього відео, яка підтвердила злочинні дії обвинувачених. В цей час також перевіряється можлива участь оператора у створенні інших сюжетів на замовлення, пов'язаних з подіями в Києво-Печерській лаврі.

Розслідування встановило, що після звільнення з державного телебачення оператор працював у одеській філії "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні військові злочини у своїх соціальних мережах.

Саме така поведінка привернула увагу кремлівських пропагандистів, і вони встановили з ним контакт, як зазначено у повідомленні СБУ.

Оператору та його співучаснику було озвучено підозру у колабораціоністській діяльності, за що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та конфіскація майна.