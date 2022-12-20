Піднімав прапор росії над мерією Харкова: СБУ затримала прихильника "новоросії"

11:39 20 грудня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ викрила ворожого поплічника, який 2014 року піднімав російський прапор над Харківською мерією. Зловмисник понад 8 років ховався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будинком Харківської міської ради та закликав до штурму установи. Крім того, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував за зміну кордонів України та захоплення державних органів. Найбільше таких "ефірів" за його участю було знято представниками кремлівського телеканалу "росія 1"", – йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що коли проєкт росії провалився, фігурант вирішив "залягти на дно". Для цього він вдався до конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.



Під час обшуку в будинку підозрюваного правоохоронці виявили прапори рф та георгіївські стрічки, снайперську гвинтівку з оптичним прицілом, самозарядну гвинтівку Z-10 та патрони до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до семи років ув'язнення.



Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.