Підкуп ЦВК: поліція затримала депутата

Чиновник Подільської мерії Одеської області намагався підкупити членів ЦВК в інтересах однієї з політичних партій.
Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 1 жовтня.
Відзначається, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста.
За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкурентної політичної сили та забезпечити позитивне голосування по лобістським питанням його партії.
Також повідомляється, що дії депутата координував один з керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси в регіоні з чинним народним депутатом України. Перемога на виборах до Подільської міськради потрібної політсили повинна була сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.
Відзначається, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста.
За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкурентної політичної сили та забезпечити позитивне голосування по лобістським питанням його партії.
Також повідомляється, що дії депутата координував один з керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси в регіоні з чинним народним депутатом України. Перемога на виборах до Подільської міськради потрібної політсили повинна була сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.
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