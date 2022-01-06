Підконтрольні РФ бойовики на Донбасі катували струмом та били полоненого Віктора Дзицюка

16:29 06 січень Київ, Україна

Підконтрольні Росії бойовики у так званій ДНР понад 4 роки утримують у полоні Віктора Дзицюка. Чоловіка катували струмом і регулярно били, а тому тепер має серйозні проблеми зі здоров'ям, але медичної допомоги не отримує.



Сьогодні Віктор має день народження, яке він змушений зустрічати у в'язниці, де незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.



Дзицюка було затримано 23 листопада 2017 року. Він працював майстром на будівництві автошляхів та бойовики звинуватили його у шпигунстві на користь СБУ, виявивши карти місцевості у телефоні.



Рідні не одразу дізналися про місцезнаходження Віктора, а його мати Галина Дзицюк разом із іншими родичами полонених багато разів стояла під будівлею так званого "Міністерства державної безпеки" у Донецьку, намагаючись знайти сина.



Звільнені з полону розповідали, що Віктора утримували у в'язниці бойовиків "Ізоляції", де його катували струмом та нещадно били.

“Хлопець посивів від катувань за один тиждень. У березні 2018-го його, непритомний, відправили до медсанчастини СІЗО”, – згадує колишній бранець Олександр Тимофєєв.

За даними Денисової, у підвалі ізолятора Дзицюк провів 2,5 роки, поки 2020-го його не дали 16 років в'язниці за "шпигунство та організацію диверсій". В даний час чоловік знаходиться в Макіївській ІК32, де змушений існувати в нелюдських умовах.



Так, наприклад, родичі ув'язнених там мають купувати вугілля для опалення камер та ліки. Минулого року Віктор разом з іншими ув'язненими перехворів на застуду, яка загострила псоріаз.

“Родичі передають медикаменти, але не впевнені, що Віктор їх отримує. Потрібна медична допомога йому не надається”, – розповідає Денисова.

Щоб допомогти Дзицюку, Омбудсман звернулася до керівництва Червоного Хреста в Україні та безпосередньо до координатора ОБСЄ у гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотте Реландер.