Підтримує агресію росії: російській співачці Чичеріній повідомили про підозру

12:18 31 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію росії.



За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військові сили оборони здаватися в рашистський полон. Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув'язненням у російських концтаборах у Сибіру.



Потім це відео було підхоплено пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також розповсюджено на телеграм-каналах терористичних організацій л/днр.



Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала гаслами, в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.



Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь росії.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).



Нагадаємо, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодару та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.



Тоді щодо цього та інших фактів правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪ ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).



Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.