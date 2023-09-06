Підтримав російську агресію: екслідеру комуністів Петру Симоненку повідомлено про підозру

11:16 11 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його «евакуації» до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецзагону росії.



Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а згодом розквартирував у власному будинку.



Потім з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.



Звідти він переїхав до росії, де був призначений заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського Союзу».



Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми росії Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви.



Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі. СБУ повідомила про підозру колишнього народного депутата, керівника забороненої Компартії України Петра Симоненка, який підтримав збройну агресію росії, а під час окупації Київщини втік до рф у супроводі спецзагону рф.Про це повідомляє пресслужба СБУ.На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його «евакуації» до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецзагону росії.Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а згодом розквартирував у власному будинку.Потім з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.Звідти він переїхав до росії, де був призначений заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського Союзу».Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми росії Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви.Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність «л/днр».



Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з'їзді «антифашистського форуму», що відбувся в мінську.



Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї росії.



На підставі зібраних доказів Симоненка повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування продовжується.