Підробка Covid-сертифікатів: СБУ провела обшуки у львівській амбулаторії

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Як зазначено у матеріалах цієї справи, ще 16 серпня львівська поліція відкрила кримінальне провадження про підробку сертифікатів про вакцинацію в амбулаторії сімейної медицини No4 на вул.Шевченка 358б. Слідство встановило, що мешканці Львова з медиками за допомогою спеціальної програми підробляли сертифікати вакцинації та вносили неправдиву інформацію до електронної медичної системи Helsi. Зокрема медики за винагороду вносили інформацію про вакцинацію пацієнтів, які насправді не прищепилися.



Слідство встановило, що медики отримували 2000-4000 грн за один сертифікат щодо вакцинації. Ці гроші клієнти платили або готівкою, або перераховували на особисті рахунки лікарів. Упродовж шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок на день. Співробітники амбулаторії сімейної медицини у Львові підробляли сертифікати про вакцинацію за 2000–4000 тис. грн. СБУ провела обшуки в амбулаторії та виявила, що до злочинної групи причетні сімейні лікарі. Зараз у цій справі триває слідство.Як зазначено у матеріалах цієї справи, ще 16 серпня львівська поліція відкрила кримінальне провадження про підробку сертифікатів про вакцинацію в амбулаторії сімейної медицини No4 на вул.Шевченка 358б. Слідство встановило, що мешканці Львова з медиками за допомогою спеціальної програми підробляли сертифікати вакцинації та вносили неправдиву інформацію до електронної медичної системи Helsi. Зокрема медики за винагороду вносили інформацію про вакцинацію пацієнтів, які насправді не прищепилися.Слідство встановило, що медики отримували 2000-4000 грн за один сертифікат щодо вакцинації. Ці гроші клієнти платили або готівкою, або перераховували на особисті рахунки лікарів. Упродовж шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок на день.

« Безпосереднім внесенням до бази даних вакцинованих осіб займаються медичні працівники амбулаторії сімейної медицини No4 КНП « 3 - я міська клінічна лікарня м. Львова » , що знаходиться за адресою. Львів, вул.Шевченка 358, б. Видання зазначених сертифікатів виробляють сімейні лікарі», – йдеться у матеріалах цієї справи.

10 грудня співробітники Служби безпеки України разом із поліцією провели обшуки до приміщення амбулаторії та вилучили мобільні телефони, флешки, блокноти, жорсткі диски та блокноти медиків, а також документи. 14 грудня суддя Личаківського районного суду Яворський наклав арешт на всю вилучену техніку та документи. Досудове розслідування у цій справі продовжується.