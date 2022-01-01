Підлеглий щомісяця виписував премії шефу, загальна сума яких склала 550 тис грн

Колишній лісничий-заступник Гутянського лісгоспу впродовж року щомісяця виписував премії своєму начальнику. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Підозрюваному повідомлено про підозру за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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