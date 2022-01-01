Підлеглий щомісяця виписував премії шефу, загальна сума яких склала 550 тис грн

10:18 23 квітень Київ, Україна

Колишній лісничий-заступник Гутянського лісгоспу впродовж року щомісяця виписував премії своєму начальнику. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що лісничий-заступник начальника ДП, шляхом встановлення необґрунтованого щомісячного преміювання, без обов'язкового погодження з Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в період з 2018 по 2019 рр., зловживаючи службовим становищем, розтратив на користь свого керівника, колишнього директора ДП Гутянське лісове господарство, державні кошти в сумі понад 550 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному повідомлено про підозру за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.