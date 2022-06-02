Під заводом Азот ховаються близько 800 людей - Гайдай

На Луганщині близько 800 осіб ховаються під хімічним заводом Азот у Сєвєродонецьку.
Про це у четвер, 2 червня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі для CNN.
За його словами, у бомбосховищах радянських часів перебувають місцеві жителі, яких просили евакуюватись, але вони відмовилися. Серед них є діти, але їх небагато.
Щодо влучення російської ракети в резервуар з азотною кислотою на території заводу Гайдай зазначив, що людям у укриттях нічого не загрожує.
Гайдай додав, що з військового погляду завод не має значення, тому "Азот - це точно не Азовсталь".
Раніше глава Луганської області заявив, що росіяни не мають подальших успіхів у Сєвєродонецьку. З кількох вулиць міста ворога відтіснили. При цьому є зв'язок із людьми, які перебувають у бомбосховищах.
За його словами, у бомбосховищах радянських часів перебувають місцеві жителі, яких просили евакуюватись, але вони відмовилися. Серед них є діти, але їх небагато.
Щодо влучення російської ракети в резервуар з азотною кислотою на території заводу Гайдай зазначив, що людям у укриттях нічого не загрожує.
Гайдай додав, що з військового погляду завод не має значення, тому "Азот - це точно не Азовсталь".
Раніше глава Луганської області заявив, що росіяни не мають подальших успіхів у Сєвєродонецьку. З кількох вулиць міста ворога відтіснили. При цьому є зв'язок із людьми, які перебувають у бомбосховищах.
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