Під завалами заводу Жовтень у Маріуполі знайшли близько 70 тіл
11:04 27 травня Київ, Україна
На вулиці Куїнджі у Маріуполі під час розбору завалів на території колишнього заводу Жовтень знайшли близько 70 тіл загиблих.
Про це повідомив Андрющенко у своєму Telegram.
"Причина та ж – людей заблокувало уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих були упаковані у пластикові мішки та вивезені для поховання у братську могилу у с. Старий Крим. Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з огляду на стан тіл. Скільки таких могильників, які залишили російські бомби в Маріуполі, ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?", - заявив радник мера.
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