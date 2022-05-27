Під завалами заводу Жовтень у Маріуполі знайшли близько 70 тіл

Про це повідомив Андрющенко у своєму Telegram.

"Причина та ж – людей заблокувало уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих були упаковані у пластикові мішки та вивезені для поховання у братську могилу у с. Старий Крим. Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з огляду на стан тіл. Скільки таких могильників, які залишили російські бомби в Маріуполі, ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?", - заявив радник мера.