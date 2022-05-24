Під завалами у Маріуполі майже знайшли 200 тіл

12:09 24 травня Киев, Украина

У Маріуполі під завалами одного із підвалів знайдено майже 200 тіл.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прес-секретар мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Могильник. При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на пр.. Миру у підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та пакувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт", - повідомив він.

Андрющенко додав, що тіла загиблих залишилися на місці, через частково розібрані завали смороду відчувається майже у всьому кварталі.



Він також повідомив, що у Маріуполі процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

"Через введення роботи із поховання та ексгумації так званої "державної корпорації" "Ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено. Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатися черги, самостійно привезти тіло загиблого до "моргу", видавши, що тіло загиблого знайдено щойно або погодитися на запис відео, де заявник скаже, що вбито саме українською армією", - зазначив прес-секретар мера .



Він додав, що у зв'язку з цим у імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено у пакетах велику кількість трупів.