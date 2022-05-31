Під завалами обстріляної росіянами багатоповерхівки у Харкові виявили два тіла

09:52 31 травня Київ, Україна

У Харкові під час розбору завалів одного зі зруйнованих внаслідок російських обстрілів будинків знайшли тіла двох загиблих.



Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області.



Йдеться про 16-поверхівку, розташовану в Індустріальному районі Харкова.





Цей район російські військові періодично обстрілюють з початку вторгнення, а будинок, про який йдеться у повідомленні рятувальників, за даними місцевих журналістів, обстріляли ще на початку березня.

Тіла двох загиблих, стать яких не уточнюють, виявили на 15-му поверсі будинку.



Російські військові цілеспрямовано обстрілювали житлові будинки у Харкові – про це свідчать свідчення полонених росіян. Наприклад, про такі накази розповідав російський льотчик, підполковник, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку Кріштоп Максим Сергійович. На Харківщину він скинув щонайменше 10 тонн фугасних бомб, поки не потрапив у полон на початку березня.



За даними, нещодавно озвученими президентом Володимиром Зеленським, у Харкові російські військові пошкодили 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйнували повністю.



З початку повномасштабного російського вторгнення в Харківській області загинула 741 цивільна людина. З-під завалів зруйнованих будинків вилучено щонайменше 150 тіл загиблих.