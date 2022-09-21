Під завалами будинку у Кураховому знайшли тіло чоловіка

Під завалами будинку, обстріляного російськими військовими у Кураховому на Донеччині, знайшли тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомили у ДСНС.
Росіяни обстріляли триповерховий будинок у ніч на 21 вересня. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники намагалися втихомирити багато годин.
Про це повідомили у ДСНС.
Росіяни обстріляли триповерховий будинок у ніч на 21 вересня. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники намагалися втихомирити багато годин.
Окрім одного загиблого, внаслідок обстрілу поранення отримали ще 12 осіб, серед яких двоє дітей.
Кириленко каже, що, за даними місцевої влади, з обстріляного будинку раніше евакуювали мешканців, проте дехто повернувся.
Кириленко каже, що, за даними місцевої влади, з обстріляного будинку раніше евакуювали мешканців, проте дехто повернувся.
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