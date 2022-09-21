Під завалами будинку у Кураховому знайшли тіло чоловіка

18:28 21 вересня Київ, Україна

Під завалами будинку, обстріляного російськими військовими у Кураховому на Донеччині, знайшли тіло загиблого чоловіка.



Про це повідомили у ДСНС.



Росіяни обстріляли триповерховий будинок у ніч на 21 вересня. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники намагалися втихомирити багато годин.

"Будинок зруйнований, плити перекриття обрушилися з верхнього поверху до нижнього", - розповідає про наслідки атаки голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окрім одного загиблого, внаслідок обстрілу поранення отримали ще 12 осіб, серед яких двоє дітей.



Кириленко каже, що, за даними місцевої влади, з обстріляного будинку раніше евакуювали мешканців, проте дехто повернувся.