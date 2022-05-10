Під завалами будинку в Ізюмі знайшли трупи

12:41 10 травня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Ізюмі під завалами будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.



"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п'ятиповерхового будинку, який окупати знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних". Це черговий жахливий військовий злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



В ефірі національного телемарафону Синєгубов пояснив, що місто Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області, де постійно точаться бої. ЗСУ свої позиції там тримають, проте це місто понад 2 місяці перебуває фактично під окупацією і велика кількість житлових будинків там зруйнована. Провести евакуацію або доставити туди гумдопомогу неможливо.



Завдяки місцевим жителям, що залишилися, зараз завершили розбирати один із зруйнованих ще в березні житлових будинків.



Це 5-поверхівка, під завалами якої виявили 44 тіла місцевих мешканців.



Синєгубов не може сказати точно, чи були ці люди у бомбосховищі, підвальному приміщенні чи у власних квартирах. Зруйновано не частину, не під'їзд, а весь будинок внаслідок артилерійського обстрілу окупантів.