Під Запоріжжям загорівся будинок через удар блискавки

16:05 16 червня Київ, Україна

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння, яка сталася через удар блискавки.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах приватного житлового будинку на загальній площі 120 квадратних метрів.