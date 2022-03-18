Під Запоріжжям загорівся будинок через удар блискавки
16:05 16 червня Київ, Україна
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння, яка сталася через удар блискавки.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах приватного житлового будинку на загальній площі 120 квадратних метрів.
"У Запорізькому районі в селі Сонячне блискавка влучила в приватний будинок, виникла пожежа. Передбачувана причина пожежі - розряд блискавки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 22 людини особового складу", - йдеться в повідомленні.
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