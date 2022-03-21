Під Запоріжжя війська РФ розстріляли цивільні авто

18:47 21 березня Київ, Україна

Сьогодні, 21 березня, близько 9 години ранку в населеному пункті Малинівка, що в Пологівському районі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї два легкові автомобілі з мирними жителями. Люди рухалися гуманітарним коридором.



Як повідомив спікер Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв, серед поранених опинилися двоє дітей, троє жінок та чоловік. Дітей терміново доправили до Запорізької обласної дитячої лікарні. Стан дорослих вдалося стабілізувати у лікарні Покровського.





Російські окупанти звинуватили у цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі повністю спростували цю дезінформацію.

Зазначається, що військовослужбовці Росії на блокпостах спочатку нібито пропускають цивільні машини з мирними жителями з зон, що знаходяться під постійними обстрілами або бомбардуваннями, в безпечні регіони. Однак як тільки автомобіль виїжджає на 100-500 метрів, по ньому відкривають вогонь на поразку. Окупанти не беруть до уваги те, що в автомобілі зазвичай є маленькі діти.



19 березня, крім дорослих, було поранено шестеро дітей, учора, 20 березня – четверо дітей, сьогодні – ще четверо дітей. Всі поранення важкі та максимально критичні, багато дітей залишилися без рук та без ніг.