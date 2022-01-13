Під Запоріжжям чоловік отримав кулю за зроблене ним зауваження

12:13 08 вересень Київ, Україна

Пресслужба Нацполіції Запорізької області повідомила, що в Запорізькій області чоловік вистрілив в іншого, бо той зробив йому зауваження через поведінку. Постраждалого з пораненнями госпіталізували.



Подія сталася в селищі Веселе. Постріли почули місцеві жителі та викликали поліцію. На місці конфлікту знайшли пораненого 54-річного чоловіка. Його забрала швидка. Нападник втік з місця події на авто.



Правоохоронці розшукали стрільця. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Він пояснив, що таким чином намагався помститися за зауваження з приводу його поведінки.



"Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у відділі комунікації поліції.



Ведеться слідство.