Під вибухи снарядів із Донецької області евакуювали 51 особу

18:20 27 травня Київ, Україна

Під обстрілами окупантів на броньованому транспорті поліцейські евакуювали 11 мешканців села Студенок та 40 мешканців селища Райгородок Донецької області.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Евакуація відбувається за складних умов, бо лінія фронту змінюється щохвилини, а дорогу прострілюють російські військові, зазначають правоохоронці. Їм вдалося вивезти понад півсотні людей, серед яких були поранені дорослі та діти.

11 людей, половина з яких діти, вивезли зі Студенки. У тілі трирічного хлопчика із села – два уламки, а його тата вбило у нього на очах російським снарядом, повідомляють поліцейські.

“У мене вчора убило чоловіка та поранило дитину. Коли розпочався обстріл, ми побігли у льох, але прямо перед обличчям ударила ракета”, – розповіла правоохоронцям одна з евакуйованих.

Сусіди намагалися гасити будинок, в той же час погасити полум'я під постійними обстрілами не вдалося. Жителі села сказали поліцейським, що у ньому залишилися одиниці людей. У місті Святогірськ неподалік залишаються близько 800 мешканців.



Ще близько 40 людей поліція евакуювала з селища Райгородок, що також перебуває під ворожим вогнем. Громадян забирали з обумовлених місць збору, а за маломобільними людьми заїжджали на адреси їхніх будинків.



Безпечно вивезти людей допомогли спецназівці та співробітники місцевої поліції, що орієнтуються на місцевості. Для евакуйованих організовували тимчасове житло, харчування, лікарську допомогу. Поліцейські, що залишилися, доставили хліб, продукти, дитяче харчування, підгузки. Правоохоронці обійшли вулиці та склали список потреб громадян – усе це намагатимуться доставити найближчим часом.