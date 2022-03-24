Під Водяним поранено двох солдатів ЗСУ

06:18 30 жовтня Київ, Україна

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу окупаційними російськими військами населених пунктів Водяне і Золоте-4.
 
Про це повідомила Українська делегація ТКГ в Telegram.
"Сьогодні, 29 жовтня, о 20:40 було отримано інформацію про обстріл у напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. О 21:45 отримано інформацію про поранення військовослужбовця одного з наших з'єднань. Також, сьогодні, 29 жовтня, о 21:40 в районі Золотого-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що стан захисників задовільний. ЗСУ вогонь у відповідь на провокації сепаратистів не відкривали.

Про обстріл були проінформовані представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Київ закликає спостерігачів змусити окупаційні збройні формування припинити ескалацію збройного конфлікту.