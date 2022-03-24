Під Водяним поранено двох солдатів ЗСУ

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу окупаційними російськими військами населених пунктів Водяне і Золоте-4.

"Сьогодні, 29 жовтня, о 20:40 було отримано інформацію про обстріл у напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. О 21:45 отримано інформацію про поранення військовослужбовця одного з наших з'єднань. Також, сьогодні, 29 жовтня, о 21:40 в районі Золотого-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець", - зазначено в повідомленні.