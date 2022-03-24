Під Водяним поранено двох солдатів ЗСУ

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу окупаційними російськими військами населених пунктів Водяне і Золоте-4.
Про це повідомила Українська делегація ТКГ в Telegram.
Відзначається, що стан захисників задовільний. ЗСУ вогонь у відповідь на провокації сепаратистів не відкривали.
Про обстріл були проінформовані представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Київ закликає спостерігачів змусити окупаційні збройні формування припинити ескалацію збройного конфлікту.
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