Під Водяним загинув український доброволець

Російські окупаційні підрозділи протягом минулої доби 2 рази порушили режим тиші, в результаті чого загинув український боєць.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зокрема, поблизу Водяного, на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.
"Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
Також підкреслюється, що зі стрілецької зброї противник зробив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку поблизу населеного пункту Пищевик. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО. Днями патруль СММ ОБСЄ зафіксував озброєння і військову техніку російсько-окупаційних військ, які були розміщені з порушенням визначених районів відведення", - відзначають в штабі.
Також повідомляється, що вчора протягом дня окупанти утримувалися від провокацій у зв'язку з ініційованим українською делегацією в Тристоронній контактній групі позачерговим засіданням підгрупи з безпеки, яке було викликане систематичними грубими порушеннями режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ ОРДЛО і загибеллю військовослужбовця Збройних сил України.
"В черговий раз зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого, ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, гранатометів і стрілецької зброї різних типів. Такі зухвалі дії та ігнорування раніше досягнутих домовленостей в черговий раз свідчать про небажання збройних формувань РФ вирішувати конфлікт мирним шляхом. Російські окупанти відверто ігнорують досягнуті домовленості і всіляко дискредитують координаційний механізм", - додали в штабі.
Крім цього уточнюється, що з початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню - недалеко від населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. На дії противника українські захисники відкрили у відповідь вогонь. Втрат серед наших військовослужбовців з початку доби немає.
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