Під Вінницею затримали при спробі зґвалтування насильника, який знаходиться під домашнім арештом

11:15 26 липня Київ, Україна

38-річний чоловік, який перебуває під домашнім арештом за підозрою в зґвалтуванні, намагався вчинити сексуальне насильство щодо двох дівчаток-підлітків 13 і 14 років. Зараз він затриманий і перебуває в СІЗО.



Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.



Відзначається, що в поліцію звернувся батько 13-річної потерпілої. Він розповів, що ввечері невідомий зайшов в його будинок і, скориставшись відсутністю дорослих, вчинив дії сексуального характеру щодо його дочки, пропонуючи вступити з ним в статеві відносини. Дівчинці вдалося вирватися і втекти.



Друге повідомлення по спецлінії 102 надійшло в той же вечір з іншого населеного пункту. Заявник повідомив, що його 14-річну дочку намагався зґвалтувати невідомий. Нападник під'їхав до неї на вулиці на велосипеді, збив з ніг і застосував фізичну силу. Дитина почала кричати і кликати на допомогу. Крик дівчинки почув місцевий житель і вибіг зі свого будинку, після чого нападник втік.



Поліціянти затримали підозрюваного в скоєнні цих злочинів і помістили в ізолятор тимчасового тримання.



Як з'ясувалося, затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування і грабіж і є обвинуваченим у скоєнні в січні минулого року зґвалтування 19-річної дівчини.



Шість місяців, поки тривало попереднє розслідування, він перебував під вартою. Зараз кримінальне провадження розглядається судом, і до обвинуваченого судом застосовано запобіжний захід - домашній арешт.



38-річному затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, йому загрожує до 8 років ув'язнення.