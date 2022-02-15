Під Вінницею водій напідпитку пропонував поліціянтам 400 доларів хабаря

10:55 15 лютий Київ, Україна

У селі Пултівці Вінницької області за порушення правил дорожнього руху поліціянти зупинили автомобіль Volkswagen. Намагаючись уникнути відповідальності, 30-річний водій із ознаками сп'яніння запропонував поліціянтам неправомірну вигоду за неподання адмінпротоколу.



Під час патрулювання території обслуговування поліціянти сектора реагування патрульної поліції Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції помітили автомобіль Volkswagen Vento, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.



Зупинивши транспортний засіб, поліціянти помітили, що 30-річний водій має ознаки сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів, щоб уникнути відповідальності, водій запропонував працівникам поліції 400 доларів США, — інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.



Поліціянти попередили його про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди, проте чоловік продовжував наполягати на своєму. Для документування порушення інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції.



За фактом пропозиції неправомірної вигоди поліціянтам слідство розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовцю). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.