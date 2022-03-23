Під Вінницею заарештовані склади зі зброєю, перекриті канали торгівлі

19:41 24 червня Київ, Україна

У Вінницькій області, після 6 місяців стеження і фіксації незаконної діяльності, була розсекречена робота злочинного угруповання, що займалося зберіганням, удосконаленням і реалізацією вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.



За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, в ході слідства було встановлено численні джерела отримання зброї членами угруповання, як нових, так і застарілих зразків, які перероблялися і удосконалювалися.



Переробка зброї здійснювалася в підсобних приміщеннях і гаражах фігурантів за допомогою спеціалізованого обладнання і спеціальних верстатів.



Члени угруповання налагодили збут вогнепальної бойової зброї через особисті зв'язки, в тому числі і в кримінальних колах.



23 червня був задокументований черговий факт продажу одним із зловмисників автоматичної зброї і пістолета, вилучено грошові кошти.



Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та в підсобних приміщеннях, де розгорнулося нелегальне виробництво, поліціянти виявили 33 одиниці зброї, в тому числі 9 пістолетів, 5 одиниць автоматичної зброї, 4 карабіни, 4 вибухових пакети, більше ніж 7000 патронів різного калібру, гранати та інші боєприпаси, а також велику кількість запчастин та елементів до стрілецької зброї. Отримані засоби ураження направлені на експертизу.



Двоє підозрюваних затримані в процесуальному порядку і поміщені в ізолятор тимчасового тримання.



Під час проведення спецоперації для блокування членів угруповання залучалася спецтехніка військової частини 3008 Національної гвардії України.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв). За такі правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.