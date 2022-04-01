Під виглядом кухонної дошки в США намагалися переслати цінну ікону

Співробітники митниці викрили незаконну спробу вивезення - з приховуванням від митного контролю, ікони, яка представляє історичну та культурну цінність нацрівня.
Про це повідомляє Київська митниця в понеділок, 5 липня.
Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровської області в американський штат Флорида прямувала вживана кухонна дошка.
Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев'яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.
Зазначено, що виявлена ікона не рекомендується для вивезення за кордон (тільки для експонування після проведення реставраційних робіт).
За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Ікону вилучили.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі