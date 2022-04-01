Під виглядом кухонної дошки в США намагалися переслати цінну ікону

15:34 05 липня Київ, Україна

Співробітники митниці викрили незаконну спробу вивезення - з приховуванням від митного контролю, ікони, яка представляє історичну та культурну цінність нацрівня.

Про це повідомляє Київська митниця в понеділок, 5 липня.



Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровської області в американський штат Флорида прямувала вживана кухонна дошка.



Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев'яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

"Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона Смоленська Богородиця (Одигітрія). Написана іконописцем Лівобережної України, ймовірно, на Чернігівщині, в XIX столітті, і, незважаючи на пошкодження поверхні вогнем, має історичну і культурну цінність національного рівня. Рекомендується для музеїв історичного профілю і включення її до Музейного фонду України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що виявлена ікона не рекомендується для вивезення за кордон (тільки для експонування після проведення реставраційних робіт).



За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Ікону вилучили.