Під столичним Печерським судом розпочалися зіткнення між прихильниками Порошенка та силовиками

12:28 19 січень Київ, Україна

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, почалися зіткнення між прихильниками Порошенка та силовиками.



Зокрема, поліція забороняє встановити спеціальні бочки, де можна було б розпалювати вогонь. На вулиці досить холодно, тому люди, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли в такий спосіб погрітися та приготувати теплий чай.



"Пічки були безпечні, на них ми хотіли гріти чай", – пояснили активісти.



Наразі ситуацію врегульовано, щоправда, частину обладнання в активістів поліція вилучила.



Біля будівлі суду вже монтують сцену та розставляють колонки. Згодом на сцені буде встановлено великий екран.



Крім того, навколо будівлі суду від самого ранку чергує велика кількість правоохоронців. Також на вулиці біля суду помітили два автозаки.