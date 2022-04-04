Під Слов'янськом затримано російського інформатора

07:23 04 квітня Київ, Україна

У Слов'янську на Донеччині затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



30 березня 2022 р. зловмисник позначив на Google-карті одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ. Зображення за вказаною локацією він розповсюдив в одному з Telegram-каналів.



При цьому підозрюваний зробив повідомлення в коментарях, додавши інформацію про маршрут пересування військовослужбовців, яка не публікувалася у відкритому доступі до Генштабу ЗСУ.



Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.



Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.