Під пенсіонерами, які сиділи на лавці, впала бетонна опора

12:04 11 червень Київ, Україна

У Дніпрі, біля житлового під'їзду, який знаходиться під кураторством ОСББ, під пенсіонерами обвалилася бетонна плита. Люди похилого віку відбулися синцями.



Зазначено, що інцидент стався на вулиці Гладкова. Двоє пенсіонерів сіли на лавку, після чого під ними частково обвалилася конструкція. Літнім чоловікам пощастило - вони відбулися синцями.