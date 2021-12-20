Під Сєвєродонецькому замінували газопровід

За повідомленням прес-служби поліції Луганській області поблизу Сєвєродонецька співробітники газової служби виявили пристрій, схожий на саморобну вибухівку прямо біля газопровідної труби. Вони звернулися в поліцію, яка ліквідувала загрозу і запобігла теракту.

"Вранці в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлений предмет, схожий на розтяжку", - написала Погукай.

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу.

Під час огляду території сапери виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, повідомила Погукай.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. Також вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР за статтею про теракт.