Під Рівним жінка-науковець застрелила чоловіка та поранила доньку

10:43 06 вересень Київ, Україна

Кривава трагедія розігралася в с.Біла Криниця під Рівним у родині викладача Національного університету. З невстановлених причин 44-річна жінка розстріляла з пістолета свою сім'ю. Її чоловік в результаті поранення помер практично на місці, а доньку госпіталізували з множинними проникаючими пораненнями грудної клітини.

Відзначається, що після поранення батько зумів викликати допомогу, після чого помер. Поранена 13-річна дівчинка пережила оперативне втручання.

Зловмисниця ж намагалася покінчити життя самогубством, проте вижила. Її з різаними ранами рук і кульовим пораненням в скроню без свідомості доставили в лікарню та помістили під охорону. Жінка звинувачується в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч.1 ст.115, ч.2 ст. 15 і ст. 115 КК).

На місці трагедії правоохоронці вилучили травматичну зброю та револьвер під патрон Флобера. Поліція з'ясовує причини того, що сталося.

За даними ЗМІ, зловмисниця - викладач Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному, кандидат економічних наук, доцент, автор майже півсотні наукових праць. А її загиблий чоловік - комерційний директор в будівельній сфері.

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