Під Рівним прямо на ходу загорівся тепловоз

20:09 17 серпня Київ, Україна

На залізничній станції Малинськ в Рівненській області на ходу загорівся тепловоз вантажного поїзда. Жертв і постраждалих немає.



Займання в моторному відсіку тепловоза гасили пожежники бригади з двох населених пунктів.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Відзначається, що пожежа сталася в моторному відсіку тепловоза.

"17 серпня о 10:45 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про задимлення у вантажному тепловозі на станції Малинськ Малинської ТГ Рівненського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців сьомого державного пожежно-рятувального поста смт Степань і пожежники місцевої пожежної команди села Малинськ", - йдеться в повідомленні.

Об 11:29 загоряння було ліквідовано. Причини пожежі та збитки встановлюються.