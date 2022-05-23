Під Рівним прямо на ходу загорівся тепловоз

На залізничній станції Малинськ в Рівненській області на ходу загорівся тепловоз вантажного поїзда. Жертв і постраждалих немає.
Займання в моторному відсіку тепловоза гасили пожежники бригади з двох населених пунктів.
Займання в моторному відсіку тепловоза гасили пожежники бригади з двох населених пунктів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що пожежа сталася в моторному відсіку тепловоза.
Відзначається, що пожежа сталася в моторному відсіку тепловоза.
Об 11:29 загоряння було ліквідовано. Причини пожежі та збитки встановлюються.
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