Під Рівним перекинувся автобус з 58-ма паломниками. ФОТО

11:39 28 липня Київ, Україна

Прямуючи до Львова з Хресної ходи, яка проходила в Києві, перекинувся автобус з 58-ма паломниками в салоні. Аварія сталася в темний час доби в районі села Синів Рівненської області.



Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Рівненської області.



Судячи з оприлюднених фото з місця події, автобус, ймовірно, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з Mercedes-Benz Sprinter.



В результаті удару останній вилетів з дороги в кювет і перекинувся.



Водій фургона отримав травми і був госпіталізований. У той самий час ніхто з 58 осіб, що знаходилися в автобусі, не постраждав.