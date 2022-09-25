Під ракетним обстрілом у Херсоні загинув колаборант екс-нардеп, - росЗМІ

10:40 25 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому місті Херсон потрапила під ракетний обстріл будинок готелю Play Hotel by Ribas. Загинуло двоє людей, серед яких колишній нардеп Верховної Ради Олексій Журавко, повідомляє російське видання РБК у неділю, 25 вересня.

При цьому напередодні Журавко оприлюднив відеоролик із голосуванням на "референдумі" у Херсоні.

Відомо, що Олексій Журавко був членом фракції Партії регіонів з 2006 року, а 2015 року втік до Росії, де й проживав.

У свою чергу, "адміністрація" окупантів підтвердила удар по будівлі готелю.. Стверджується, що там мешкали "представники ЗМІ".

Напередодні українські військові вдарили по резервах ворожої техніки біля Антонівського мосту у Херсоні.

Також цього тижня ЗСУ знищили базу та переправу противника у Херсоні.