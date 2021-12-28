Під посольством РФ у Києві пройшла акція протесту проти російської агресії

06:29 21 квітень Київ, Україна

Під посольством Росії в Києві пройшла акція протесту проти російської агресії. Організатором акції виступила Громадська організація «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» (АРДІС).



Активісти нагадали світовій спільноті, що Володимир Путін залишається одним з найкривавіших диктаторів XXI століття, а його головним союзником і прикладом для наслідування є північнокорейський лідер Кім Чен Ин.



Як зазначили ініціатори заходу, їхня мета - «привернути увагу світової спільноти до деструктивних дій диктатора, який готовий розпалити вогонь світової війни і знищити мільйони російських і українських громадян на догоду своїй геополітичній шизофренії».



Керівник ГО «АРДІС» Юрій Федоренко зазначив, що Кремль блефує і постійно підвищує ставки, а його дії важко передбачити.

«У голові у Путіна можуть народжуватися найстрашніші ідеї, тим більше, що окремі його радники спрямовані на війну», - зазначив активіст.

Останнім часом, за словами Федоренка, російська пропаганда значно підвищила свою інтенсивність. Фейки створюються щодня, а фабрики тролів Пригожина працюють в режимі 24/7.



Під час акції активісти тримали плакати із зображенням Путіна у вигляді Гітлера і Кім Чен Ина, а також з написами «Северокореезация России», «Дон Карліто! Свіжі фейки подано!», «Доктор зло існує», «Диктатор-шизофреник з комплексом Наполеона», «Послання Путіна - це локшина і потік дезінформації».



На думку учасників акції, одна з ключових проблем сучасних західних демократій - це нерозуміння того, що зараз в РФ прогресує тоталітарний режим, який трохи відрізняється від націонал-соціалістичної Німеччини або фашистської Італії.



За словами активістів, ніхто, крім Путіна, не зробив усього можливого для розриву між Україною та Росією.



Особливу увагу Юрій Федоренко приділив посланню Путіна, яке має бути оприлюдненим 21 квітня. За його словами, одним з ключових меседжів може бути заклик до визнання маріонеткового режиму «Л/ДНР» і навішування чергової «локшини» російському електорату. Таке визнання може стати поштовхом до глобальної війни, сотень тисяч жертв серед українських і російських громадян.



Крім того, активісти закликали видворити російських шпигунів з України.