Під ОП проходить мітинг проти олігархів

Зараз під Офісом Президента зібралися десятки представників різних націоналістичних організацій. Їхня основна мета - зміна закону про олігархів.
Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.
"Учасники акції хочуть внести в документ поняття "агент впливу держави-агресора". Якщо олігарх потрапляє в цю категорію, він автоматично отримує повну конфіскацію майна і заборону на ведення публічної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Учасники акції виступають проти Віктора Медведчука, Павла Фукса, Вадима Новинського і Вадима Столара, називаючи їх "золотим обмінним фондом України", яких можна обміняти на сотні "в'язнів Кремля".
Також учасники акції вимагають позбавити перерахованих вище осіб громадянства України.
"Учасники акції хочуть внести в документ поняття "агент впливу держави-агресора". Якщо олігарх потрапляє в цю категорію, він автоматично отримує повну конфіскацію майна і заборону на ведення публічної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Учасники акції виступають проти Віктора Медведчука, Павла Фукса, Вадима Новинського і Вадима Столара, називаючи їх "золотим обмінним фондом України", яких можна обміняти на сотні "в'язнів Кремля".
Також учасники акції вимагають позбавити перерахованих вище осіб громадянства України.
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