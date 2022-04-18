Під ОП проходить мітинг проти олігархів

14:32 22 липня Київ, Україна

Зараз під Офісом Президента зібралися десятки представників різних націоналістичних організацій. Їхня основна мета - зміна закону про олігархів.

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.



"Учасники акції хочуть внести в документ поняття "агент впливу держави-агресора". Якщо олігарх потрапляє в цю категорію, він автоматично отримує повну конфіскацію майна і заборону на ведення публічної діяльності", - йдеться в повідомленні.



Учасники акції виступають проти Віктора Медведчука, Павла Фукса, Вадима Новинського і Вадима Столара, називаючи їх "золотим обмінним фондом України", яких можна обміняти на сотні "в'язнів Кремля".



Також учасники акції вимагають позбавити перерахованих вище осіб громадянства України.