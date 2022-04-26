Під Одесою позашляховик протаранив припаркований Hyundai - всі госпіталізовані

Під Одесою позашляховик врізався на швидкості в припаркований автомобіль, в якому знаходився водій і двоє пасажирів, в тому числі одна дитина 12-и років. Всіх відвезла швидка допомога.
Про це повідомляє Нацполіція в неділю, 25 липня.
За попередньою інформацією, водій Mitsubishi не впорався з керуванням і в'їхав в Hyundai, який стояв на узбіччі. Обох водіїв, 1964 і 1967 р.н., та двох пасажирів Hyundai, 1993 і 2009 р.н., забрала швидка, - йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працювали поліціянти. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).
Про це повідомляє Нацполіція в неділю, 25 липня.
За попередньою інформацією, водій Mitsubishi не впорався з керуванням і в'їхав в Hyundai, який стояв на узбіччі. Обох водіїв, 1964 і 1967 р.н., та двох пасажирів Hyundai, 1993 і 2009 р.н., забрала швидка, - йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працювали поліціянти. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).
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