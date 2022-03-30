Під Одесою в ДТП на пішохідному переході загинули жінка з хлопчиком

08:02 02 липня Київ, Україна

Вчора ввечері на трасі Одеса-Рені в Білгород-Дністровському районі Одеської області легковий автомобіль збив трьох людей, двоє з яких померли на місці від отриманих травм. Аварія сталася в темний час доби, подробиці на цей момент з'ясовують оперативники.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський районний відділ поліції.



Повідомляється, що 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей. Загинули жінка і хлопчик, ще одна постраждала доставлена в лікарню.



Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події та особистості потерпілих. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.