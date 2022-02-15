Під Одесою подружню пару звинуватили в педофілії

19:46 21 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Одещини вручили підозру подружжю, яке під приводом індивідуальних занять з дошкільної підготовки дітей, здійснювали над ними сексуальне насильство.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 21 травня.

Відомо, що 53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда для підготовки дітей до школи. Батьки приводили дітей на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом".

Однак, як з'ясувалося, жінка підбирала і схиляла дітей до участі в сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.



Чоловік здійснював над ними сексуальне насильство і ще й знімав свої "розваги" на мобільний телефон. Потім дітей залякували, щоб вони не розповіли батькам про насильство.



Пару підозрюють в розбещенні і сексуальному насильстві щодо двох дітей, 2015 і 2017 років народження (ч.4, ч.6 ст.153 КК України). За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічно.



До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.