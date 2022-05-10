Під Одесою від удару струмом загинула дитина

10:01 08 серпня Київ, Україна

10-річний хлопчик на прохання батьків молотив зерно на круподерці для того, щоб нагодувати домашню птицю. В цей час його сильно вдарило струмом.

Про це повідомляє департамент комунікацій Національної поліції України в Одеській області.



"У несвідомому стані в господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно були викликані лікарі, які констатували смерть дитини", - йдеться в повідомленні.



Підкреслюється, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також приймають рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "нещасний випадок".