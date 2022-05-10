Під Одесою від удару струмом загинула дитина

10-річний хлопчик на прохання батьків молотив зерно на круподерці для того, щоб нагодувати домашню птицю. В цей час його сильно вдарило струмом.
Про це повідомляє департамент комунікацій Національної поліції України в Одеській області.
"У несвідомому стані в господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно були викликані лікарі, які констатували смерть дитини", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також приймають рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
"У несвідомому стані в господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно були викликані лікарі, які констатували смерть дитини", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також приймають рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
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