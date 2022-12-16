Під Маріуполем п'яні окупанти спровокували ДТП

10:00 16 грудня Київ, Україна

У селі Урзуф на Донеччині п'яний військовий рф на БТР спровокував ДТП. Внаслідок чого загинули троє росіян, ще мінімум п'ятеро травмовано.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у п'ятницю, 16 грудня.

За його даними, вчора на шляху з полігону підготовки мобілізованих у районі села Бабах-Тарама бронемашина окупантів на в'їзді до селища Урзуф влетіла у стовп, а згодом – у бетонну зупинку транспорту.
 
"Після першого удару в стовп, десяток окупантів на БТР вилетіли під колеса, і продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинули на місці, ще щонайменше п'ятеро потрапили до шпиталю. Причина – банальна. П'яний водій", – зазначив Андрющенко.