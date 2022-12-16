Під Маріуполем п'яні окупанти спровокували ДТП

"Після першого удару в стовп, десяток окупантів на БТР вилетіли під колеса, і продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинули на місці, ще щонайменше п'ятеро потрапили до шпиталю. Причина – банальна. П'яний водій", – зазначив Андрющенко.