Під Маріуполем виявлено нові братські могили

12:24 21 квітня Київ, Україна

У селі Мангуш, що на Донеччині, було знайдено кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. На місця масового поховання вантажівки привозять тіла маріупольців, які загинули від рук російських окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Цікава деталь: усі тіла поміщені у пластикові пакети. Тобто, це знову підтверджує нашу попередню інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це доказ військових злочинів та спроба їх приховати», – йдеться у повідомленні.