Під Маріуполем авто врізалося в зупинку, загинула жінка

20:41 12 листопада Київ, Україна

На автодорозі Маріуполь-Мелекіне, біля села Рибальське, автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті чого бетонна конструкція завалилася і розчавила 70-річну жінку.

Аварія сталася в Мангушському районі. Встановлено, що 27-річний водій автомобіля Ford Focus, рухаючись з Маріуполя в напрямку села Мелекіне, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в зупинку "село Рибальське". У цей момент там стояла 70-річна жінка.

"В результаті зіткнення вона загинула на місці, а водій отримав тілесні ушкодження, його доставили в лікарню, ступінь тяжкості травм встановлюється", - відзначили в поліції і додали, що з'ясовують обставини смертельної аварії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.