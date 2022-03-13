Під Львовом ЗС РФ випустили 8 ракет з військового полігону

08:44 13 березня Київ, Україна

Під Львовом противник здійснив авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон).

За попередніми даними, випущено вісім ракет, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



За його даними, відомості про постраждалих внаслідок авіаудару встановлюються.

"Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили вісім ракет...", - наголосив чиновник.

Ударом по Яворівському полігону росіяни намагаються показати, що немає жодної спокійної та безпечної точки в Україні, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко під час телемарафону.



Раніше повідомлялося, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центі було чути два сильні вибухи.



Місцевий депутат Ігор Зінкевич писав, що вибухи - результат роботи української ППО з російських ракет.



Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення Росії до України.