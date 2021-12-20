Під Львовом перекинулась вантажівка з небезпечним вантажем

У Стрийському районі Львівської області рятувальники здійснили роботи щодо недопущення потрапляння бітумної емульсії в річку, яка витекла з перекинутої вантажівки.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Вантажівка з цистерною на 23 т з'їхала в кювет і перекинулася. У цистерні була бітумна емульсія, яка через горловину цистерни витекла в місцеву водойму. Щоб не допустити потрапляння емульсії в річку Орява, рятувальникам довелося терміново зробити насип.
З мішків з піском рятувальники створили штучний насип. На місце ДТП виїхали співробітники відділу інструментально-лабораторного контролю. Інформацію про масштаби забруднення і наслідки для екології пообіцяли надати пізніше.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 31 березня, в с. Козьова (Стрийський район). Близько 22:30 вантажний автомобіль Renault 430 з'їхав з дороги, з цистерни через горловину стався витік емульсії.
За інформацією поліції, в результаті ДТП водій Renault 430 отримав легкі травми. Після огляду лікарів його відпустили.
Ще не повідомляють про те, яка кількість бітумної емульсії вилилася і потрапила у воду. Зараз на місці були присутні представники місцевої влади, поліція і екологи.
Відзначимо, що бітумна емульсія схожа на смолу. Її використовують при укладанні і ремонті доріг.
Вантажівка з цистерною на 23 т з'їхала в кювет і перекинулася. У цистерні була бітумна емульсія, яка через горловину цистерни витекла в місцеву водойму. Щоб не допустити потрапляння емульсії в річку Орява, рятувальникам довелося терміново зробити насип.
З мішків з піском рятувальники створили штучний насип. На місце ДТП виїхали співробітники відділу інструментально-лабораторного контролю. Інформацію про масштаби забруднення і наслідки для екології пообіцяли надати пізніше.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 31 березня, в с. Козьова (Стрийський район). Близько 22:30 вантажний автомобіль Renault 430 з'їхав з дороги, з цистерни через горловину стався витік емульсії.
За інформацією поліції, в результаті ДТП водій Renault 430 отримав легкі травми. Після огляду лікарів його відпустили.
Ще не повідомляють про те, яка кількість бітумної емульсії вилилася і потрапила у воду. Зараз на місці були присутні представники місцевої влади, поліція і екологи.
Відзначимо, що бітумна емульсія схожа на смолу. Її використовують при укладанні і ремонті доріг.
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