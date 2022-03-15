Під Луцьком в ДТП загинули священник і семінарист

20:29 15 червня Київ, Україна

У селі Боголюби Луцького району трапилася смертельна ДТП , легковий автомобіль ВАЗ влетів в меліоративну трубу, після чого кілька разів перекинувся і вилетів в кювет.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції 15 червня.



Зазначено, що водій і один з пасажирів, уродженець Камінь-Каширського району, загинули на місці. Третього пасажира доставили в лікарню. Попередньою причиною ДТП, за версією поліції, є перевищення швидкості.

"Лучанин, перебуваючи за кермом легкового автомобіля ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення з меліоративною трубою. Автомобіль кілька разів перекинувся і злетів у кювет", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив прессекретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко, в ДТП загинули клірик Свято-Покровського храму, архідиякон Роман (Ярослав Тюканько) і студент Волинської духовної семінарії Назарій Мильковский.