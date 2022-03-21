Під Київським апеляційним судом почалася акція протесту на підтримку Семенченка

15:04 22 червня Київ, Україна

Сьогодні в столичному апеляційному суді проходить слухання щодо апеляції на арешт екснардепа Семена Семенченка. На знак протесту під стінами суду зібралися люди з плакатами і гаслами, що вимагають його звільнення.



Довідка: 24 березня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен



За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. Довідка: 24 березня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.





Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.