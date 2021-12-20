Під Києвом закрили незаконний реабілітаційний центр

07:35 22 березень Київ, Україна

У так званому реабілітаційному центрі, який не мав ніякої законної бази для існування і надання медичних та реабілітаційних послуг, в нелюдських умовах утримувалися десятки молодих людей. Деякі з них мали нарко- або алкозалежність, а деякі були абсолютно здорові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.



"20 березня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали чоловіка і силою заштовхали в автомобіль, після чого зникли в невідомому напрямку. Поліціянти відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів, і встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою знаходився один з "реабілітаційних центрів", що в селі Петропавлівська Борщагівка", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в неділю.



Відзначається, що правоохоронці встановили, що в так званому реабілітаційному центрі незаконно містилося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість з яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність.



"Ці особи утримувалися в суворих умовах, з металевими ґратами на вікнах, постраждалим категорично заборонялося виходити на вулицю. Поміщені в "центр" піддавалися тортурам", - підкреслюють правоохоронці.



Вони уточнюють, що так званий "центр" не має ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.



Правоохоронці встановили, що до скоєння вказаного злочину причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Затримані укладали договори з родичами наркозалежних, "отримували великі гроші за їхню реабілітацію, а насправді - лікування не проводили, займаючись тортурами над людьми".



"В цей час правоохоронці розшукують шостого фігуранта події і встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - додають в поліції.



Повідомляється, що зараз вирішується питання про оголошення підозри затриманим з подальшим обранням їм запобіжного заходу.