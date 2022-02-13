Під Києвом друга пожежа за ніч: загорілася багатоповерхівка

09:22 23 вересень Київ, Україна

З повідомлення пресслужби ДСНС України стало відомо, що в Софіївській Борщагівці під Києвом рано вранці в середу, 23 вересня, загорівся шестиповерховий житловий будинок.

"23 вересня о 5:25 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю. О 8:12 пожежу локалізовано на площі 300 кв. м", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що незабаром пожежа перекинулася на покрівлю. На цей момент вона локалізована.

До гасіння були залучені 36 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС.